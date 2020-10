Salgono a sette i punti drive-through in provincia di Modena. Da domani, infatti, sarà attiva la postazione a Fiorano Modenese presso via Madonna del Sagrato, adiacente al circuito di prova della Ferrari. Proprio l’azienda del Cavallino rampante è stata fondamentale nell’attivazione del punto drive-through mettendo a disposizione un’area di proprietà, confermando così il grande impegno e supporto alle istituzioni sanitarie in risposta all’evolversi della pandemia.

La postazione è accessibile tutti giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 11. L’Azienda Usl di Modena ricorda che al drive-through hanno accesso soltanto i cittadini che, rientrando nelle categorie che necessitano dell’esame (sorveglianza sanitaria, rientri dall’estero, doppio tampone per accertare la guarigione, ecc), hanno ricevuto la convocazione.

Le postazioni delocalizzate nei vari distretti sanitari sono state attivate per ridurre il disagio degli spostamenti da parte dei cittadini e contenere le attese legate al volume di accessi. I tamponi effettuati in modalita drive-through si integrano con gli altri effettuati in ospedale e al domicilio dei pazienti o in contesti particolari come quelli scolastici e lavorativi.

“Con questa apertura l’Azienda USL completa la rete di attività dei drive-through su tutti i distretti, garantendo così una risposta capillare ed in prossimità per tutti i cittadini della provincia e, nello specifico, del Distretto Ceramico – dichiara la Direttrice del Distretto Sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti -. Un sentito grazie a Ferrari s.p.a. che si conferma un partner davvero attento e sensibile e capace di intervenire prontamente a supporto delle aziende sanitarie per migliorare il livello di assistenza dei nostri cittadini”.