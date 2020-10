Poco dopo le 2.00 di questa notte i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, su input della centrale operativa della compagnia di Reggio Emilia, allertata da un cittadino, intervenivano in Via Costa del comune di Bagnolo in Piano curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di una tabaccheria.

Sul posto gli operanti avevano modo di accertare che ignoti ladri, dopo aver scardinato l’inferriata posta a sicurezza della porta d’ingresso, utilizzando un tombino sfondavano la vetrata della porta della tabaccheria introducendosi all’interno dei locali che ospitano l’attività commerciale da dove asportavano, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il danaro riposto nella cassa e varie stecche di sigarette in corso di inventario.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno, è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano competenti per territorio hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.