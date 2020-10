I carabinieri di Carpi e quelli di Novi di Modena hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Modena un cittadino moldavo trentacinquenne, operaio, già conosciuto alle forze dell’ordine, poiché dal mese di gennaio 2020 ad oggi, ha assunto atteggiamenti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, anch’essa moldava, di qualche anno più giovane di lui.

L’uomo, già più volte sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e già denunciato per maltrattamenti in famiglia sempre ai danni della donna, stavolta è stato allontanato. Oltre alle solite telefonate notturne, recentemente si era distinto andando sotto casa della vittima per urinare sulla sua autovettura, imbrattarle gli arredi dell’androne e urlarle frasi minacciose.