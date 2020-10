La chiusura dello scalo per lavori programmati di manutenzione della pista di volo,

dall’11 al 21 settembre, unita ai provvedimenti nazionali che hanno limitato i voli da/per

molti Paesi esteri, anche dell’Unione Europea (prima Bulgaria e Romania, poi Croazia,

Grecia, Malta e Spagna, quindi parte della Francia), ha penalizzato i dati di traffico

dell’Aeroporto di Bologna che, dopo alcuni mesi di lieve ripresa post lockdown, a settembre

ha visto i passeggeri fermarsi a quota 149.230, con una flessione dell’83,3% sullo

stesso mese del 2019.

Un dato ben al di sotto dei quasi 900 mila passeggeri di settembre 2019, ma anche molto

inferiore ai circa 300 mila passeggeri dell’agosto di quest’anno. Se infatti si può stimare

che la chiusura dell’aeroporto per 10 giorni abbia eroso circa 80 mila passeggeri,

rimane evidente la frenata dei passeggeri, messi in difficoltà dai continui cambiamenti

della normativa nazionale anti-Covid e dall’introduzione dell’isolamento fiduciario al

rientro da molti Paesi esteri.

Sul tema, tra l’altro, l’Aeroporto di Bologna sostiene l’iniziativa di ACI Europe,

l’associazione degli aeroporti europei, che insieme ai rappresentanti delle compagnie

aeree e degli operatori del turismo nei giorni scorsi ha scritto una lettera alla presidente

della Commissione Europea Ursula Von der Leyen chiedendo che la Commissione

assuma un ruolo guida nella messa a punto e nell’attuazione di una normativa

unitaria e di un protocollo di test anti-Covid valido per tutta la UE, per evitare le

quarantene e per riaprire le frontiere all’interno dell’Unione. “Un protocollo di test

dell’UE – scrive ACI Europe – consentirebbe di annullare (o almeno ridurre

considerevolmente) gli obblighi di quarantena per i viaggiatori provenienti da zone

rosse/grigie, secondo i criteri comuni e la mappatura proposti dalla Commissione. Questo

protocollo è quindi determinante per ripristinare la libera circolazione delle persone, per

porre fine alle attuali discriminazioni e ripristinare l’essenziale funzionalità del mercato

unico”.

Tornando ai dati di traffico, i movimenti aerei mensili sono stati 1.800, pari ad un

decremento del 73,1% su settembre 2019. Nel dettaglio, i passeggeri su voli

internazionali sono stati 80.106 (in calo dell’88,8% su settembre 2019), mentre quelli su

voli nazionali sono stati 69.124 (-60,7%). Come nei mesi precedenti, dunque, la

pandemia ha colpito più duramente i voli internazionali, che storicamente rappresentano

circa il 75% dei passeggeri del Marconi, mentre i voli nazionali hanno “tenuto”

maggiormente. Un dato che viene confermato anche dalle destinazioni più richieste di

settembre, che hanno visto ai primi cinque posti quattro mete italiane (Palermo, Catania,

Cagliari e Roma Fiumicino) ed una sola straniera (Londra Heathrow).

Le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento del 33,8% su

settembre 2019, per un totale di 1.968 tonnellate.

Nei primi nove mesi del 2020 il Marconi ha registrato 2.123.312 passeggeri (-70,4%),

con 21.615 movimenti (-61,0%) e 22.646 tonnellate di merce trasportata (-20,0%).