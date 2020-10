In una lettera inviata al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, FIEPET Confesercenti Modena, insieme all’Associazione a livello regionale, esprime forte preoccupazione per le nuove misure ristrettive che il Governo dovrebbe approvare a breve e che prevedono indiscriminatamente una chiusura serale anticipata dei ristoranti e dei pubblici esercizi.

Nella lettera, a firma di FIEPET Confesercenti Emilia Romagna, si sottolinea come la chiusura anticipata avrebbe un effetto devastante per molte attività della somministrazione che di fatto perderebbero la possibilità di svolgere un secondo turno di lavoro serale e per altre, come pub e osterie significherebbe l’impossibilità di aprire. Tale misura porterebbe a un’ulteriore riduzione dell’esercizio dell’attività, riduzione già realizzata per garantire il rispetto delle misure in atto, in particolare quella del distanziamento, con conseguente perdita dei fatturati e spesso la chiusura dei locali.

FIEPET Confesercenti Modena condivide la necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole, a cinque mesi dalla loro entrata in vigore, per garantire un maggior controllo della diffusione del virus Covid 19, ma ritiene che per questo un efficace lavoro a livello provinciale possa essere fatto con buoni risultati. In particolare si richiede la discrezionalità alle Regioni nell’applicare nuove e più restrittive norme di contrasto alla pandemia da applicare nei pubblici esercizi e che la Regione attivi ulteriori tavoli di lavoro per predisporre norme ad hoc. Tavoli che, ad oggi, nella nostra Regione hanno dato buoni risultati, con l’intento di apportare ulteriori modifiche tese ad aumentare la sicurezza dei clienti e degli esercenti. Inoltre si chiede che non si prendano provvedimenti di ulteriori restrizioni quali la chiusura anticipata dei locali alle 23.00.

Occorre dunque che nel Decreto di prossima emanazione dal Governo si lasci alle Regioni la possibilità, attraverso il confronto fra pubblico e privato, della definizione delle ulteriori azioni di contrasto alla pandemia. Sin da ora FIEPET Confesercenti Modena conferma la disponibilità a ogni confronto in merito con la Regione e i vari livelli istituzionali.

Per Gianfranco Zinani, Presidente FIEPET Confesercenti Modena: “Ristoranti e pubblici esercizi fino ad ora hanno dimostrato serietà e responsabilità, mettendo in atto tutte le procedure concordate con la Regione per assicurare la salute dei clienti. Oggi, a 5 mesi dalla riapertura, siamo disponibili a trovare ulteriori forme di garanzia e sicurezza. Ma chiudere i locali significa un disastro economico per questo settore già messo a dura prova dal lockdown. Siamo convinti che il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini troverà tutti gli argomenti con il Governo per dimostrare come l’aver condiviso con le associazioni di categoria i protocolli regionali abbia dato importanti risultati e come i gestori di bar e ristoranti abbiano seguito in maniera rigorosa le scelte fin qui adottate”.