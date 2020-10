Nelle prime ore di sabato 3 ottobre, i Carabinieri della stazione di Sassuolo, durante un servizio esterno, hanno fatto un controllo presso una sala giochi procedendo all’identificazione di due nordafricani senza fissa dimora, i quali, a conclusione degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà per furto in quanto tempo prima avevano rubato un telefono cellulare a un loro connazionale.

Il telefono è stato recuperato e restituito al proprietario. I due, insieme a un loro amico, sono stati denunciati anche per violazioni in materia di permanenza di stranieri nel territorio dello Stato e sanzionati per ubriachezza manifesta.