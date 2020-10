Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, come di seguito indicato:

dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7bis “SS64 per Ferrara” e 6 “Castelmaggiore”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro. Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro e lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio. In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Stendhal e Via Corticella; dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7bis “SS64 per Ferrara” e 5 “Quartiere Lame”, verso Casalecchio di Reno.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro. Inoltre, sarà chiusa la rampa di immissione alla stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro e lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio. In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64 per Ferrara, Via Aposazza, Via Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Corticella e Via Cristoforo Colombo; dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di 4bis “Aeroporto Marconi” in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro e sarà anche chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale”.