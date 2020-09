Si è sbloccata nel giro di 48 ore la vicenda dell’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive, che potranno riprendere le proprie attività nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del coronavirus. Nel pomeriggio di oggi il Comune di Bologna, rappresentato dall’assessore allo sport, Matteo Lepore, e i direttori dei Quartieri nel cui territorio ricadono le palestre in questione, hanno firmato un accordo con i dirigenti delle istituzioni scolastiche che due giorni fa avevano chiesto la sospensione dell’utilizzo degli spazi in attesa di chiarimenti operativi sulle misure di sicurezza.

“Sono soddisfatto per l’accordo che abbiamo siglato con i dirigenti scolastici sulle riaperture in sicurezza delle palestre delle scuole – afferma l’assessore allo sport Matteo Lepore –. Abbiamo risposto ai temi che nei giorni scorsi ci avevano posto le istituzioni scolastiche, attraverso questa intesa già nei prossimi giorni le palestre potranno riaprire permettendo a tante ragazze e ragazzi di tornare a fare sport. Ringrazio i dirigenti scolastici, l’Ufficio Sport del Comune di Bologna e i Quartieri che hanno lavorato senza sosta per chiudere questo accordo che permetterà di rispondere alla domanda di sport dei giovani e delle famiglie. Auguro buon lavoro alle società sportive per tutte le attività che organizzeranno nel corso dei prossimi mesi”.

Per la ripresa delle attività sportive nelle palestre scolastiche, è stato approvato un documento operativo nell’ambito del Tavolo metropolitano sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, documento comunicato ai Quartieri e alle istituzioni scolastiche del territorio. A fronte delle richieste di chiarimento di alcuni dirigenti scolastici, il verbale di accordo sottoscritto oggi integra il documento operativo specificando che: Il gestore/Concessionario delle palestre scolastiche (cioè il soggetto terzo che ogni Quartiere individua e al quale affida gli spazi in orario extrascolastico) rimane il primo punto di riferimento, in tema di gestione complessiva in sicurezza degli spazi utilizzati, nei confronti delle direzioni didattiche; le istituzioni didattiche riceveranno una comunicazione con i riferimenti del gestore/concessionario e le modalità di applicazione delle procedure di sicurezza; viene istituito un registro delle pulizie accessibile anche da parte delle scuole.