Il programma delle chiusure sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, inizialmente previsto nelle due notti consecutive di lunedì 21 e martedì 22 settembre, è stato compresso in una sola notte di chiusura.

Pertanto, dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso, sulla A14 Bologna-Taranto per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera sulla A14, per poi rientrare dalla stessa e proseguire in direzione della A13 Bologna-Padova;

sarà contestualmente chiusa, sulla A13 Bologna-Padova, la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in direzione di Padova e in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Fiera, sulla A14, o di Bologna Interporto, sulla A13 Bologna-Padova.