In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, si ricordano agli elettori le possibilità di supporto al voto che la normativa prevede.

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDONO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, possono essere ammessi al voto al proprio domicilio gli elettori affetti da gravi infermità, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che impediscono l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile allontanarsi dall’abitazione anche con i mezzi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano per consentire agli elettori disabili di raggiungere i seggi elettorali.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di voto, un’espressione di volontà di voto a domicilio corredata da certificato rilasciato da un medico del Servizio Medicina Legale dell’AUSL (non precedente al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato o condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La visita domiciliare per il rilascio del certificato deve essere richiesta telefonicamente al Servizio Medicina Legale ai seguenti numeri:

Distretto di Reggio Emilia: tel. 0522 335721

Distretto di Correggio: tel. 0522 630498

Distretto di Guastalla: tel. 0522 837606

Distretto di Castelnovo ne’ Monti: tel. 0522 617369

Distretto di Montecchio Emilia: tel. 0522 860162

Distretto di Scandiano: tel. 0522 850336

CERTIFICATI PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTERNO DEL SEGGIO

Si precisa che i certificati per l’accompagnamento all’interno del seggio, potranno essere rilasciati soltanto ai soggetti che presentino impedimenti riconducibili alla capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori; in particolare si richiama quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna nella nota del 3.7.2001, prot. N.ASS/PRC/01/29836: “dovendosi considerare che poiché il suddetto certificato deve essere richiesto e rilasciato solo al diretto interessato, quest’ultimo dovrà essere ben consapevole delle motivazioni per cui ne fa domanda e dell’uso cui esso è destinato, situazione che difficilmente si può pensare ipotizzabile nei casi di soggetti affetti da gravi patologie che compromettano le funzioni superiori (es. demenze, gravi deficit intellettivi)”. Gli elettori non deambulanti possono votare in una sezione esente da barriere architettoniche, diversa da quella di appartenenza. Nei casi previsti l’elettore dovrà presentare al presidente del seggio un certificato medico rilasciato dal medico del Servizio Medicina legale dell’AUSL.

Gli elettori che richiedono il certificato si dovranno presentare personalmente e muniti di:

1) documento di identità

2) certificato elettorale

3) documentazione medica in loro possesso

Si ricorda che la Legge 17/2003 ha previsto la possibilità, a cura del Comune, di un’annotazione definitiva sulla tessera elettorale personale, eliminando così la necessità di acquisire certificazioni in occasioni di eventuali successive consultazioni elettorali.

I certificati POSSONO essere rilasciati agli interessati nellA settimanA precedentE le giornate elettorali e nellE giornatE elettoralI di domenica 20 SETTEMBRE e LUNEDI’ 21 SETTEMBRE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

DISTRETTO REGGIO EMILIA

Il rilascio dei certificati nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/335721 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.

DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA

Il rilascio dei certificati nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/860162 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati per i degenti presso l’Ospedale di Montecchio l’accesso sarà concordato con la Direzione Sanitaria telefonando al numero: 328/3607435

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI

Il rilascio dei certificati, nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/617369 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 12.

DISTRETTO DI SCANDIANO

Il rilascio dei certificati, nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/850336 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati per i degenti presso l’Ospedale di Scandiano, l’accesso sarà concordato con la Direzione Sanitaria telefonando al numero: 328/3607435

DISTRETTO DI CORREGGIO

Il rilascio dei certificati, nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/630498 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati per i degenti presso l’Ospedale di Correggio l’accesso sarà concordato con la Direzione Sanitaria telefonando al numero 329/2104809.

DISTRETTO DI GUASTALLA

Il rilascio dei certificati, nella settimana precedente il voto, può essere effettuato, su prenotazione, telefonando al numero 0522/837606 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e sabato dalle 9 alle 12.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati per i degenti presso l’Ospedale di Guastalla l’accesso sarà concordato con la Direzione Sanitaria telefonando al numero 329/2104809.

***

Certificati per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 che intendono esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato che il Servizio Igiene Pubblica invia ai cittadini sottoposti a misure di quarantena o isolamento fiduciario e al loro medico curante.