Comincerà domenica 15 novembre la stagione ufficiale del Giacobazzi Modena. Il Consiglio Federale FIR ha ufficializzato date e formula dei campionati italiani, tra cui quello di serie B, dove nel girone 2 è stato inserito il Modena Rugby 1965.

Due promozioni e tre retrocessioni previste per i quattro gironi di B: le undici squadre del girone 2 si affronteranno in gare di andata e ritorno e al termine del torneo la prima avrà accesso alla Fase Promozione, dove se la vedrà con le altre tre primatiste di girone, mentre l’ultima dovrà affrontare la Fase Play Out, che determinerà le tre squadre che scenderanno in C1 (ovvero le perdenti delle semifinali e della finale Play Out).

La prima giornata è in programma il 15 novembre e il campionato terminerà il 13 giugno, il Giacobazzi Modena è in girone con Imola Rugby, Rugby Parma 1931, Valorugby Emilia Cadetta, Lions Amaranto, Rugby Jesi, Florentia Rugby, Livorno Rugby, Unione Rugby Capitolina, Cus Siena e Highlanders Formigine.