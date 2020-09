Con il mese di settembre sono in arrivo nuovi appuntamenti in ambito del progetto di educazione ambientale “Casa delle Stelle”, patrocinato dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e interamente dedicato all’osservazione e alla fotografia della volta celeste. Il primo è stato programmato per venerdì 18 e riguarderà “Una Serata tra le Stelle” presso la Pietra di Bismantova.

L’evento prevede una cena all’interno del “Rifugio della Pietra” con illustrazione del cielo stellato di fine estate, a cui seguirà l’osservazione guidata delle stelle presso uno dei punti panoramici situati alla base della Pietra. Si proseguirà sabato 19 con un laboratorio on-line per bambini alla scoperta della Luna e delle sue fasi, mentre mercoledì 23 e sabato 26 si svolgeranno rispettivamente la lezione di teoria e l’uscita pratica del workshop di fotografia avente come tema la ripresa dei colori del tramonto.

Ad accompagnare i partecipanti tra le meraviglie del cielo di Bismantova ci saranno Pierluigi Giacobazzi, divulgatore scientifico, astrofotografo e guida ambientale escursionistica e Rosetta Toni, appassionata esperta di arti figurative. Per maggiori informazioni e iscrizioni si può consultare il sito web www.casadellestelle.com o scrivere direttamente a info@casadellestelle.com.