Questa notte intorno alle due i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via San Donato a Bologna. A bruciare una vettura alimentata a gasolio parcheggiata al lato della strada. Giunta sul posto la squadra ha trovato l’auto completamente avvolta dalle fiamme che avevano coinvolto anche un albero nelle vicinanze e altri due autoveicoli. I vigili del fuoco immediatamente hanno circoscritto il rogo e hanno spento le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti, soltanto danni materiali. Presente anche la polizia di stato con la scientifica che ha svolto i primi rilievi sulla scena.



