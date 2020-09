A finire nei guai per il reato spaccio di sostanze stupefacenti questa volta è toccato ad un 20enne domiciliato in città. Sabato scorso i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia hanno fermato il giovane al parco del Popolo. Dal controllo è spuntato un involucro contenente oltre 10 grammi di hashish, che lo stesso aveva occultato nei pantaloni, oltre a 350 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La conseguente perquisizione presso la sua abitazione ha consentito anche il rinvenimento di un bilancino di precisione che il 20enne usava per la pesatura delle dosi.

Dinanzi a tali evidenze, quindi, agli uomini dell’Arma non è rimasto altro da fare che procedere al sequestro di quanto rinvenuto per poi formalizzare nei suoi confronti una segnalazione alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.