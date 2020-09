Questa mattina intorno alle 11:30 un incendio ha coinvolto la copertura di un capannone industriale, sede di un’azienda produttrice di componenti meccanici, in via San Luca a Monteveglio. La tempestiva azione di un vigile del fuoco volontario che presta servizio presso il distaccamento di Bazzano, dipendente dell’azienda, ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre strutture.

Due le squadre giunte in via San Luca, insieme all’autoscala, una da Bologna e l’altra dal distaccamento di Vignola (comando di Modena). I vigili del fuoco hanno controllato e spento il rogo. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni materiali. Presenti anche i carabinieri.