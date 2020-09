Partirà il 19 ottobre il campionato di calcio a 7 misto della Uisp Bologna. Una competizione che rispecchia in pieno lo slogan dell’Ente di promozione “SportPerTutti” e che grazie alla propria visione inclusiva sarà accessibile a tutti. Tre maschi e tre femmine, il portiere è a scelta, nel rispetto del principio dell’autodeterminazione del proprio genere.

La Uisp vede questa iniziativa come un’attività che va al di là degli stereotipi ancora forti sulle questioni di genere e per questo motivo inserisce per la prima volta a Bologna la novità della tessera Alias. In questo modo potranno partecipare anche persone che hanno già effettuato la transizione di sesso, ma anche coloro che ancora non l’hanno affrontata e non si riconoscono nel loro genere biologico e potranno scegliere se fare parte dei tre maschi o delle tre femmine.

Il responsabile del settore calcio Uisp Bologna Marco Bergonzoni ha sottolineato l’importanza della lotta agli stereotipi:” Vogliamo passi il messaggio del: No a qualsiasi tipo di discriminazione di sesso che purtroppo vediamo spesso nel calcio. Vogliamo che da Bologna parta questa rivoluzione culturale”. Come ulteriore passo in avanti saranno messi a disposizione degli spogliatoi all gender che sono un simbolo inclusivo e anti discriminatorio.

Oltre al consolidato campionato a sette femminile, la Uisp partirà a metà ottobre con un torneo a 5. Anche questo sarà accessibile alle persone transgender con carriera Alias. L’intento non è solo di dare avvio alla competizione, ma creare una rete coesa di associazioni che possa avere una voce più forte sulle tematiche legate allo sport “femminile”.