È in fase di realizzazione la rotatoria all’intersezione tra via per Scandiano e via San Luigi ad Arceto. Da oggi è modificata la viabilità. La rotatoria è stata momentaneamente realizzata con i jersey, barriere bianco-rosse, al fine di testare le misure degli ingressi, delle uscite e delle isole spartitraffico.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013