Il Comune di Cavriago ha colto l’opportunità offerta dalla Regione Emilia Romagna per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dal periodo di sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19. Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di voucher alle famiglie con figli dai 6 ai 16 anni, o fino a 26 anni se disabili, che praticano attività sportive e sono iscritti a corsi, attività e campionati sportivi nella stagione 2020 / 2021. A partire da sabato 5 settembre e fino a sabato 3 ottobre alle ore 13,00, le famiglie che hanno i requisiti potranno presentare domanda per l’assegnazione dei voucher. I voucher sono rivolti a famiglie in cui il valore ISEE è ricompreso tra € 3.000 e € 17.000 (fino a 3 figli) e tra € 3.000 e € 28.000 (da quattro figli in su).

Il valore del voucher è di: € 150 se il nucleo familiare comprende un figlio praticante attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile; € 200 se il nucleo familiare comprende due figli praticanti attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile; € 250 se il nucleo familiare comprende tre figli praticanti attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile; € 150 dal quarto figlio in poi, nel caso in cui il nucleo familiare comprenda quattro o più figli praticanti, tutti, attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile.

Per maggiori informazioni

Ufficio Sport del Comune di Cavriago – telefono: 0522 373.467 – e-mail: m.paglianasi@comune.cavriago.re.it