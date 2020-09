Maria Assunta Manco, segretario del Comune di Mirandola, lascia l’Amministrazione comunale della città dei Pico, per un nuovo incarico che la avvicinerà di fatto maggiormente a Bologna, città in cui risiede.

Entrata in servizio presso la segreteria generale della sede municipale di via Giolitti il 14 dicembre 2015, con la precedente amministrazione, dalla prossima settimana occuperà la medesima posizione, sempre in provincia di Modena, ma presso i Comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena.

A Maria Assunta Manco, il saluto e il ringraziamento per il lavoro svolto da parte dell’Amministrazione comunale mirandolese.