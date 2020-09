La riapertura del nido e dei servizi educativi nel Comune di San Felice sul Panaro è fissata per lunedì 14 settembre. L’anno educativo inizierà regolarmente con il servizio di pre ingresso. Lunedì 7 settembre si terranno le assemblee informative per i genitori presso il nido di via Montessori.

Gli incontri sono suddivisi in due fasce orarie: dalle 17 alle 17.45 per i genitori dei vecchi iscritti e dei bambini frequentati l’anno scolastico 2019/2020, e dalle 18 alle 19 per i nuovi iscritti. Si ricorda che per poter frequentare il nido è necessario che i bambini siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Per ulteriori informazioni: www.comunesanfelice.net