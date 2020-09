Meraviglia e stupore tra i più piccoli, nel cavalcare per qualche istante le motociclette degli operatori della Polizia Locale UCMAN del presidio di Mirandola. Ancor di più quando si è trattato di azionare la sirena. Domande e curiosità invece, da parte dei più grandicelli, sui compiti degli agenti ed in particolare sulla sicurezza stradale.

Gli ultimi giorni del centro estivo hanno riservato un incontro piacevole ed al tempo stesso educativo per i bimbi e i ragazzi (delle scuole materne e primarie) frequentanti i centri estivi Mirasummer 2020 del CUP (Comitato Unitario delle Polisportive). Questa mattina infatti, i bambini accompagnati dalle loro educatrici sono andati alla scoperta del comando di Polizia Locale del presidio di Mirandola (via 29 Maggio).

Obiettivo dell’incontro, sostenuto anche dall’Amministrazione comunale, l’introduzione ai primi elementi di educazione stradale, di sicurezza della persona, ma anche a quelli relativi all’importanza della legalità. Soprattutto, l’avvicinarsi in questo modo fin dalla giovane età, al fondamentale ruolo svolto da parte degli operatori della Polizia Locale in qualsiasi situazione. Con l’invito di questi, a rivolgersi agli uomini in divisa senza paure, né timori in caso di necessità.

Molta la disponibilità degli operatori, nell’offrire delucidazioni, su mezzi, ruoli, presidi e missioni. Oltre che a rispondere alle domande. Un’attività che gli stessi agenti hanno definito più che opportuna già dalla prima infanzia, proprio per il suo aspetto educativo. Ma che ha trovato anche la soddisfazione delle educatrici ed in particolare quella dei bambini.