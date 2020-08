Continuano i servizi di controllo della circolazione stradale e dell’abuso delle bevande alcoliche alla guida di veicoli. Ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Sassuolo, nel corso di un servizio di controllo notturno, hanno sorpreso un cittadino del luogo, trentaduenne, alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica e contestuale ritiro della patente di guida.