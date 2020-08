Iniziali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con nubi in progressiva intensificazione. Dal pomeriggio precipitazioni irregolari a carattere di rovescio o temporale piu’ probabili sul settore centro-orientale della regione. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature: minime stazionarie o in locale flessione con valori compresi tra i 16-18 gradi del settore centro-occidentale e i 20-21 gradi di quello orientale. Massime in generale flessione, con valori compresi tra i 25 e i 28 gradi. Venti: deboli-moderati a direzione variabile, tendenti ad orientarsi da nord-est lungo la costa in serata. Possibili locali rinforzi associati ai rovesci temporaleschi. Mare: da poco mosso a mosso, con moto ondoso in attenuazione sotto costa e nuovo aumento in serata lungo la costa settentrionale.

(Arpae)