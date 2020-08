Si calano dal tetto per rubare nel supermercato a Guastalla, indagini dei carabinieri

Poco dopo le 6,00 di oggi 27 agosto, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, allertati da un dipendente che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Sacco e Vanzetti di Guastalla, per un sopralluogo di furto all’interno dell’Eurospin.

Ignoti ladri, infatti, mediante effrazione della copertura del tetto, si erano calati all’interno dell’esercizio commerciale e, dopo aver tentato invano di forzare la cassaforte con utensili in vendita del negozio senza riuscirvi, si appropriavano di vari articoli di informatica nonché di prodotti alimentari, tutto in corso di inventario. I danni sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.