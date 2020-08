Generali condizioni di tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale.

Temperature: in ulteriore aumento e con disagio bioclimatico in particolare nelle pianure interne. Minime comprese tra 23°C e 25°C, con valori inferiori in aperta campagna; massime intorno a 35°-37°C nelle pianure interne, comprese tra 31°C e 33°C lungo la fascia costiera.

Venti: deboli variabili e a regime di brezza lungo la costa.

Mare: poco mosso o quasi calmo.