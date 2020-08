Prosegue a Fiorano la pulizia di strade, ciclabili e marciapiedi

Continuano anche nella settimana dal 17 al 21 agosto le attività di pulizia straordinaria di marciapiedi, ciclabili e strade a Fiorano Modenese.

I lavori verranno eseguiti dalle ore 6 alle 13 di ogni giornata, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati delle strade interessate all’intervento. Si chiede la collaborazione dei cittadini per una pulizia efficace, evitando di lasciare le auto in sosta lungo la strada nei giorni di pulizia. In caso di auto in sosta l’attività non potrà essere eseguita.

Lunedì 17 agosto la pulizia riguarderà la Pedemontana (tratto comunale), compresa la pista ciclabile e la rotatoria con via Ghiarola Nuova, dai confini con il comune di Sassuolo fino a cavalcavia con via Ghiarola Vecchia, e via Monelli, comprese le aree pubbliche di sosta.

Martedì 18 agosto sarà la volta di via Monte Rosa, via X maggio, via IV Novembre, via Viazza II Tronco, compresi i parcheggi pubblici, via XV febbraio, via 12 ottobre 1942, via XXIV maggio, via XXV aprile, piazza Don Borghi;

Mercoledì 19 agosto, gli interventi di pulizia riguarderanno via Viazza I Tronco, da via del Canaletto a via Giardini, via Monte Ave, via Monte Mongigatto, via Monte Cimone, via Monte Grappa compresi i parcheggi pubblici, via del Canaletto nel tratto della ciclabile.

Giovedì 20 agosto gli interventi di pulizia riguarderanno via Statale Est, compresa la pista ciclabile, via Flumendosa compresa la ciclabile, via del Crociale, via Ferrari Carazzoli, via De Amicis, via don Boschetti, il parcheggio pubblico di via Del crociale angolo via Flumendosa.

Infine venerdì 21 agosto si interverrà su via Circondariale san Francesco e via Bucciardi.