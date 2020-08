Numerose violazioni alle prescrizioni imposte: 47enne carpigiano passa dai domiciliari al carcere

Nella giornata di ieri, i militari della Compagnia Carabinieri di Carpi hanno dato esecuzione ad un provvedimento della misura cautelare in carcere, emesso dall’Ufficio del G.I.P di Modena nei confronti di un 47enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in quanto arrestato dai Carabinieri alla fine di ottobre del 2019 per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I successivi controlli eseguiti dai militari, hanno poi consentito di accertare numerose violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte dall’Autorità, e per tal motivo il G.I.P. di Modena ha disposto la misura più afflittiva della detenzione in Carcere. Quindi, così come ordinato nel nuovo provvedimento cautelare, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Modena dove rimarrà in attesa di giudizio.