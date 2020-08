Omaggio ad Enzo Ferrari nel 32° anniversario della morte

Simbolo per eccellenza di bellezza, velocità e competizione, la Ferrari “rappresenta per il nostro territorio un biglietto da visita straordinario”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così la figura di Enzo Ferrari in un telegramma inviato al figlio Piero in occasione del 32° anniversario della morte del padre avvenuta il 14 agosto del 1988. Il sindaco sottolinea, in particolare, come “tutto nacque dal genio e dalla passione di quel grande uomo che fu tuo papà che continueremo a ricordare, grati e commossi”.

Il sindaco, insieme al prefetto Pierluigi Faloni, partecipa venerdì 14 agosto, alle 9.30, al tradizionale omaggio alla tomba del Drake che si svolge al cimitero di San Cataldo cona la deposizione di una cesta di fiori a nome della città di Modena.