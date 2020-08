Carpi: aspirante suicida salvata a San Martino dalla Polizia

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Carpi è intervenuta nei pressi del Ponte San Martino, sul fiume Secchia, dove era stata segnalata la presenza di una donna con intenti suicidi. Già in lontananza, gli agenti hanno notato una persona aggrappata alla ringhiera del ponte, con le gambe sollevate dal suolo ed in posizione di equilibrio precario. Intervenuti con estrema rapidità, hanno afferrato la donna, frapponendosi tra lei e la ringhiera e mettendola in sicurezza.

La donna, non nuova a gesti di questo tipo, si è sfogata con gli operatori, confessando il proprio malessere dovuto a problemi familiari e alla solitudine. Nel frattempo è giunto sul posto il personale sanitario, ma alla vista dell’autoambulanza, la ragazza è ricaduta in un stato di crisi, scappando nuovamente verso la ringhiera. Ancora una volta, la prontezza di riflessi degli agenti, ha evitato il peggio: afferrata al volo, sono riusciti a convincerla, con non poca fatica, a desistere dal malsano intento e ad accettare le cure dei sanitari.

Grazie al rapporto di empatia e fiducia instauratosi con gli agenti, la donna ha richiesto di essere portata da loro in ospedale, altrimenti avrebbe rifiutato le cure.