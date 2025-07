Scandiano, alle Ciminiere una cena per TOM

Il circolo Arci Le Ciminiere a Cà de Caroli di Scandiano ha organizzato per mercoledì 16 luglio (ore 21,30), in collaborazione con l’Arci di Reggio, una cena di raccolta fondi per il progetto TOM, Tutti gli Occhi sul Mediterraneo, un’attività che denuncia la crisi umanitaria nel Mediterraneo attraverso il monitoraggio svolto dai volontari di Sailing for Blue Lab, il primo circolo Arci navigante che in caso di urgenza interviene nei soccorsi promuovendo diritti, solidarietà e giustizia sociale.

Parteciperanno alla serata Maso Notarianni, presidente di Arci Milano e componente dell’equipaggio di TOM così come Margherita Cioppi. Sarà presente anche Francesco Delli Santi, presidente di Sailing for Blue Lab, insieme ad Arci e Sheep Italia, che rappresenta il fulcro del progetto con le sue due imbarcazioni a vela che vanno in missione. Condurrà la serata Federica Zambelli presidente di Città Migrante.

Ogni giorno, centinaia di persone rischiano la vita attraversando il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore. Tuttavia, il loro viaggio è ostacolato da muri invisibili: respingimenti illegali, condizioni disumane nei centri di detenzione e un’Europa sempre più chiusa. Questo progetto vuole essere una finestra su una realtà spesso ignorata, per restituire dignità e voce a chi ne è stato privato.

Dopo l’esperienza di Mediterranea, Arci torna in mare per documentare le violazioni dei diritti umani, promuovendo azioni di solidarietà e informazione come risposta all’indifferenza e alle politiche di chiusura. E siccome quello del salvataggio è un dovere (imposto anche dalle leggi) le barche di Arci e SailingFor saranno attrezzate per portare aiuto a chi venisse trovato in pericolo. Ci affianchiamo alla flotta civile che da anni è nel Mediterraneo, nonostante la criminalizzazione e i tentativi di ostacolarla, per rafforzare un presidio di monitoraggio e denuncia.

Il menù della cena prevede, dopo l’antipasto tradizionale, i paccheri al forno con pomodoro, basilico, melanzane, parmigiano e scamorza e il dolce. (Adulti 20 euro, bambini 6-12 anni 10 euro)

E’ necessaria la tessera Arci e la prenotazione al numero 351 5715260 oppure inviando una mail a circololeciminiere@gmail.com