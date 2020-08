Camion a fuoco nel pomeriggio sulla A14

Intorno alle 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre in A14 tra le uscite 4 e 5 in direzione sud (Bologna-Casalecchio) per un incendio di un mezzo pesante che trasportava barbabietole. Le squadre hanno avuto in breve ragione delle fiamme. Una corsia dell’Autostrada è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso, come pure in tangenziale (dir sud). Lunghe code di autoveicoli. Presente anche la Polstrada e l’Aspi per il ripristino della viabilità.



