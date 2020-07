Mercoledì 5 agosto ponte Veggia chiuso per consentire un collaudo statico della struttura

Mercoledì 5 agosto dalle 9 alle 18 (fatto salvo il protrarsi dei lavori) il ponte di Veggia resterà chiuso per consentire un collaudo statico della struttura. Sarà una importante azienda specializzata del settore, la 4emme ad effettuare le prove dinamiche con l’utilizzo di pullman, che verranno posizionati sul ponte per valutare la reazione della struttura.

Si tratta di una iniziativa del comune di Casalgrande, appoggiata dal comune di Sassuolo, proposta con l’obiettivo di ottenere, attraverso il prove pratiche, risultati più attendibili rispetto a quelli ricavabili con calcoli. Il comune di Casalgrande mette in campo questa nuova operazione con lo scopo di rendere utilizzabile il ponte da parte del trasporto pubblico, in totale e piena sicurezza, per l’inizio dell’anno scolastico, vista anche la sua fondamentale funzione di trasporto scolastico.

Se le prove daranno risultati positivi, significherà che non vi sono rischi reali rispetto all’utilizzo del ponte: questo renderà di nuovo percorribile l’infrastruttura da parte dei mezzi del trasporto pubblico.

Se gli esiti della verifica saranno negativi, l’amministrazione sosterrà fortemente la realizzazione di tutti gli interventi tampone necessari a rendere, in tempi brevi, il manufatto comunque percorribile dai bus.

Tutti gli scenari terranno conto della assoluta sicurezza degli utenti: per questo i collaudi con prove reali possono dare risposte affidabili che permetteranno scelte sicure.

Ovviamente, a prescindere da quale sia lo scenario, non verranno interrotte le procedure per la ristrutturazione del ponte: un obiettivo da raggiungere in ogni caso.