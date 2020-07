Il mercato contadino di Carpi torna nell’ex-foro boario

Domani, sabato 1 agosto, il “mercato contadino” torna nella sede abituale dell’ex-foro boario: l’area infatti è rientrata nella disponibilità del Comune, che ne è proprietario, avendo l’Ausl di Modena cessato di utilizzarla per la sanificazione delle ambulanze iniziata quando l’emergenza da Covid-19 era più acuta.

Il mercato era stato trasferito ai primi di aprile, quando appunto l’area era stata consegnata all’Azienda sanitaria, scelta di concerto con Protezione e Civile e Vigili del Fuoco proprio per le sue caratteristiche di sicurezza, sia per gli addetti sia per i confinanti, oltre che di logistica.

Ieri, dopo le ultime verifiche tecniche, l’Amministrazione comunale ha potuto confermare agli interessati la possibilità di tornare in via Alghisi dal 1 agosto, ringraziandoli per la disponibilità dimostrata in questi mesi di temporaneo trasferimento.