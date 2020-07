Cadica Award: Perico-lo Creativo, Warming Up Creativity

Questo progetto è una ricorrenza o meglio ancora una sfida, che coinvolge scuole con giovani designer e creativi del mondo della moda.

Cadica ha sempre sostenuto progetti e iniziative volti a scoprire nuovi talenti, dando spazio a scuole e attività innovative. La storica Art Director Perico Loretta, ha ispirato il nome di questa sfida Perico-lo (pericolo) Creativo, perché lei è sempre stata (purtroppo ora non è più tra noi) la principale ambasciatrice di queste iniziative e lei stessa si è rivelata sempre un ‘’un pericolo” in termini positivi di creatività e ricerca.

Quest’anno si è aperta l’edizione Perico-Lo Creativo 2020 con la collaborazione di ISKO I-SKOOL ™ attraverso il Denim Webinar incentrato sul tema principale della creatività “Nord, Est, Sud, Ovest – collegati da un pianeta”.

ISKO I-SKOOL ™ è un progetto educativo che coinvolge alcune delle più importanti scuole di moda internazionali, un premio dedicato al talento degli studenti di design della moda durante la loro prima carriera, con l’obiettivo di stimolare la loro creatività mentre imparano anche ad ‘industrializzare’ le proprie idee.

I venti finalisti selezionati quest’anno, hanno partecipato ad una versione molto speciale rispetto al tradizionale Denim Seminar, in apertura alla fase educativa del progetto: il gruppo sperimenta un nuovo concetto di formazione a tempo pieno che è stata appositamente reinventato per superare le difficoltà derivanti dalle delicate circostanze internazionali.

I designer hanno lavorato sulla propria cittadinanza e sul loro mondo, scavando nelle proprie radici e avvicinandosi a diverse culture per definire e rintracciare la geografia del mondo che li collega con la visione ISKO Responsible Innovation ™

Il Webinar Denim era disponibile online sulla piattaforma Talentlms a partire dalla prima settimana di aprile 2020 e i partecipanti hanno dovuto completare tutte le sessioni di questa nuovissima esperienza educativa, per poi avanzare nella fase successiva.

Al termine della sfida ISKO I-SKOOL ™, Cadica ha scelto tra i venti designer i suoi tre vincitori Perico-Lo Creativo, i designer che hanno dimostrato la più forte creatività e personalità nel nostro speciale settore degli accessori.

I vincitori di Cadica hanno ricevuto come premio una esperienza con Cadica durante i mesi di creazione della collezione, che gli offrirà l’opportunità di progettare, creare e seguire la produzione insieme allo staff per presentare una speciale capsule collection nella prossima stagione.

Durante la fase di briefing tutti i designer hanno ricevuto la Cadica Smart Box, con all’interno tutto ciò di cui avevano bisogno per imparare a conoscere la collezione di Trims e accessori per il mondo denim.

IL BRIEF

“Il concept di Cadica deve adattarsi alla collezione denim finale presentata per ISKO I-SKOOL ™, ma lo studio si concentrerà sull’uso del labeling e del packaging con una visione legata alla innovazione responsabile e sostenibile.

Ti chiediamo di sviluppare una capsule completa di labeling seguendo la tua creatività e conoscenze legate alla tua cultura personale, senza limiti … Ma sostenibile.

Scegli lo stile e posiziona gli accessori come se il capo dovesse essere presentato in un vero negozio o online, lasciati ispirare dai materiali e dalle forme che trovi nella Cadica Smart Box.

Trasforma i materiali ed il loro design, cambia posizione, ricerca l’innovazione, suggerisci nuove idee: sii coraggioso! ”

SELEZIONE DEI DESIGNER

Alla fine della sfida ISKO I-SKOOL ™ il Cadica Denim Team ha scelto e premiato i 3 designers che hanno rappresentato al meglio il Cadica X factor’’, ovvero un mix di creatività, originalità, energia e attenzione ai dettagli.

IL PREMIO

I vincitori saranno coinvolti nella progettazione e produzione di accessori moda, avranno la possibilità di presentare una propria capsule personale che porterà il loro nome e che farà parte della prossima collezione Cadica come edizione limitata: questa capsule raggiungerà centinaia di nazioni e i più importanti brand di moda. Gli articoli possono essere prodotti e selezionati dai clienti e diventare parte di nuove ispirazioni di tendenza per i nostri principali clienti del fashion.

Il nome del designer e le foto del progetto saranno condivisi sul nostro sito Web, verranno condivisi durante la presentazione collezione con tutti i nostri agenti di vendita e sulle pagine social e press di settore.

A causa della situazione variabile dovuta al covid-19, abbiamo preferito seguire la collaborazione con l’opzione di lavoro intelligente anziché lo stage dal vivo nel nostro quartier generale. Questa scelta offre l’opportunità di premiare 3 studenti (e non solo 1 come prima decisione con lo stage di esperienza in Carpi), creando 3 diverse capsule speciali.

LA FINALE E I VINCITORI

La giuria che ha valutato i progetti:

• Carlo Parisatto- Chief Mktg & Sales Officer

• Mirco Reffo- Art Director

• Alessandro Marchesini- Head of Sales & Global Business Development

• Serena Cavallerini-Marketing Manager

• Martina Caselli – Chief Operating Officer

Abbiamo studiato attentamente ogni progetto uno per uno, abbia valutato dando un punteggio diverso (da 1 a 5) agli aspetti più importanti per un progetto di labeling: creatività, sostenibilità, fattibilità / completezza. I progetti migliori che hanno vinto sono:

JUNG YEON CHOI (ESMOD- SEOUL- SOUTH KOREA)

KOTRYNA ADOMAITYTE (NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY -UK) ‘’Grazie mille! È stato un grande piacere partecipare a questo concorso! ” ci ha scritto Kotryna dopo l’annuncio dei vincitori.

RUBY SEOHEE SHIN (FIT Fashion Institute of Technology – NEW YORK USA) “Era la prima volta che realizzavo un progetto di labeling e sono davvero sorpreso e felice di essere uno dei vincitori”, ha dichiarato Ruby “Grazie per tutto il tempo e l’attenzione, non vedo l’ora di iniziare lo smart-stage!

Premi Speciali:

CREATIVITY – VENLA ELONSALO (AALTO- HELSINKI-FINLAND) “Grazie per il premio speciale per la creatività. Mi è piaciuto lavorare su questo contest ”

BEST DEVELOPMENT – SHALYIN WEBBER (YOUNG PROFESSIONAL – USA)

CULTURAL EXPRESSION – ZIYANG ZANG (CAAD-TSINGHUA UNIVERSITY – CHINA)

Tutti hanno compreso perfettamente il nostro brief, ma ogni studente lo ha interpretato con un’originalità personale che emerge a volte dal tipo di ricerca, dal mood board o dai colori utilizzati e spesso evidenziano anche le loro origini locali e culturali … ci sono piaciuti davvero tutti!

La maggior parte dei progetti era così completa e dettagliata, siamo rimasti subito sorpresi perché qualcuno può essere veramente già considerato un progetto pronto per essere prodotto e presentato nelle nostre collezioni … questo risultato significa che la nostra spiegazione della Collezione Denim sia stata ben fatta e ben percepita.

I partecipanti potranno utilizzare i loro progetti Cadica per il proprio portafoglio e mostrare questa collaborazione con un’azienda leader come Cadica.

Cadica Feedback su questa esperienza con ISKO I-SKOOL ™:

Abbiamo davvero apprezzato questa esperienza per lo stimolante lavoro di squadra da parte di entrambe i gruppi. Abbiamo trovato fantastica la creatività e l’impegno espressi dagli studenti, che hanno riempito le nostre menti con nuove idee e vibrazioni positive!

ABOUT CADICA GROUP

L’avventura di Cadica nella produzione di cartellini ed etichette è iniziata nel 1974 a Carpi, una delle aree storiche dell’industria tessile del nord Italia.

La grande esperienza e capacità di ascoltare il cliente, di interpretare le idee, di fornire consigli e soluzioni originali per realizzarle al meglio si traduce nella Brand Identity Solution di Cadica: consulenza, progettazione grafica, produzione e logistica per un servizio dinamico, veloce, flessibile e prodotti di qualità assoluta in linea con le tendenze del mercato e della moda.

La missione è rendere i marchi più riconoscibili progettando soluzioni innovative e sostenibili, investendo in cura, affidabilità, creatività e passione.

La visione è di essere la principale fonte di ispirazione per i nostri clienti e di essere la loro società di riferimento in termini di creatività, ricerca, qualità e servizio.