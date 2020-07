Un arresto per spaccio a Castelfranco: sequestrati 200 g di stupefacente e 2400 €

Ieri in tarda mattinata i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un quarantunenne dimorante nella zona di San Cesareo, già noto e alle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione domiciliare e personale attivata dai militari, sono stati recuperati e sequestrati 141 g di hashish 58 g di marijuana e la somma di 2400 € in contanti ritenuta provento dell’attività di spaccio, oltre a vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Oggi la direttissima.