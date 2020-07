Il Collettivo Artisti Insieme RE alla Reggia di Rivalta

Nato durante il periodo di chiusura di tutte le attività culturali e teatrali, il Collettivo Artisti Insieme RE è composto da undici realtà artistiche attive sul territorio di Reggio e Provincia: Compagnia Teatro del Cigno, Nuovo Teatro San Prospero, Ars Comica, Compagnia Quinta Parete, Compagnia Le Rane, gli attori Maria Antonietta Centoducati del Trio Teatro dei Sentieri, Giuliano Brunazzi e Patty Garofalo, le compagnie di Danza Eidos Danza, XL Company e MMContemporary Dance Company, che si sono unite, per la prima volta, con l’intento di avviare un dialogo costruttivo e propositivo fra realtà locali diverse tra loro e realizzare spettacoli per la rassegna di questa strana estate 2020 per poi continuare a portare avanti, in futuro, la collaborazione fra le diverse realtà artistiche unite nella rete.

La direzione artistica del gruppo è affidata a Matteo Bartoli, Dina Buccino, Ilaria Carmeli e Maria Antonietta Centoducati che ribadiscono con convinzione quanto l’unione delle diverse realtà artistiche sia un’occasione importante di crescita culturale per la città in questo momento storico così particolare.

In occasione di #Restate2020, il collettivo Artisti Insieme RE è presente nella rassegna “Aria di eventi in Reggia”, che si svolgerà nella splendida cornice estiva della Reggia di Rivalta con cinque spettacoli che spaziano dal teatro classico, al teatro storico, sociale, contemporaneo e alla danza. Si parte il 31 luglio alle 21,30 con la danza che vede unite tre importanti Compagnie: EIDOS DANZA, XL Company e MMContemporary Dance Company, in uno spettacolo dal titolo Trittico di coreografie Un appuntamento con la danza contemporanea che abita il nostro territorio.

Tre compagnie tre creazioni che vivranno sul palco per una serata dedicata al corpo e ai suoi linguaggi. Il 1 agosto,sempre alle 21.30 sarà la volta del Nuovo Teatro San Prospero con lo spettacolo Fran, tratto dal celebre testo Novecento di Baricco per la Regia di Matteo Bartoli Con: Elisa Donelli, Martina Forioso, Roberta Minzera, Paolo Orlandini, Susanna Torelli, Luca Zanni. Lo spettacolo crea una miscela tra il monologo scritto da A. Baricco, Novecento, e la rivisitazione cinematografica diretta da Tornatore (La leggenda del pianista sull’oceano). La messa in scena della compagnia del Nuovo Teatro San Prospero è uno spettacolo dinamico a ritmo di Jazz. Le musiche originali, scritte appositamente per questo spettacolo, fanno da tappeto al nostro racconto. Sei attori in scena raccontano e interpretano la storia di Novecento, del suo pianoforte, delle sue note e di tutti gli altri personaggi del piroscafo che come uno scrigno conserva questa storia unica.

Il calendario di Artisti Insieme RE proseguirà l’8 agosto con la Compagnia Quinta Parete con lo spettacolo Lemon Therapy, scritta da Chiara Boscaro e Marco di Stefano; il 9 agosto con la Compagnia Teatro del Cigno con lo spettacolo “Il Calapranzi”di Harold Pinter, infine, il 14 agosto, un tuffo nella Storia locale con lo spettacolo “1077:l’incontro. Matilde di Canossa ed Enrico IV” scritto da Maria Antonietta Centoducati, con il Trio Teatro dei Sentieri.

Tutti gli spettacoli sono a Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0522.456469 dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.30 o mandando una mail a iat@municipio.re.it