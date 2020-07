Lavori al cimitero di Fogliano

A partire da lunedì 27 luglio e per circa sessanta giorni il cimitero di Fogliano sarà interessato da importanti lavori di consolidamento e ripristino delle lesione nella parte est. La parte interessata è quella che coinvolge le due arcate finali di loculi e tre cappelle di famiglia.

Durante tutto il periodo in cui sarà attivo il cantiere, per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, l’area dell’intervento sarà chiusa e quindi non sarà possibile accedere liberamente alle sepolture: per accedere alla zona coinvolta dai lavori sarà necessario concordare la visita con i responsabili del cantiere chiamando in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e al giovedì anche dalle 14.30 alle 18.30) i numeri 0536 240057, 0536 240059. Il responsabile del cantiere valuterà se la lavorazione in corso in quel momento consente l’accesso all’area e, in tale caso, accompagnerà la persona per garantirne la sicurezza. Non sarà possibile entrare al cimitero nelle giornate di sabato e di domenica.