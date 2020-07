Rinviati i lavori all’incrocio tra via Emilia centro e corso Canalgrande a Modena

È stato rinviato a lunedì 10 agosto l’avvio dei lavori all’incrocio tra via Emilia centro e corso Canalgrande per il ripristino della pavimentazione stradale in cubetti di porfido. Lo slittamento dei lavori è dovuto a ragioni di sicurezza, è infatti stato definito per consentire di mantenere aperte alcune vie di emergenza in occasione dei prossimi eventi in programma in centro storico.

L’intervento, che rientra nel piano di riqualificazione di tratti di strade, marciapiedi, portici e di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti e lastre in programma un po’ in tutto il territorio del Comune di Modena e che ha già visto l’avvio del cantiere in corso Canalchiaro e in via Canalino, riguarderà la manutenzione della pavimentazione con la risistemazione dei cubetti di porfido e la posa di polvere di frantoio a consolidamento.