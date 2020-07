‘Le notti delle lucciole’ nel parco del castello di Spezzano

Da lunedì 20 luglio e per i tre lunedì successivi, dalle 21.15, il parco storico del Castello di Spezzano si trasforma in un bosco incantato, dove ascoltare antiche storie al lume di lampade e candele. Come lucciole in una sera d’estate bambini e famiglie cammineranno lungo il sentiero, in ascolto.

Le animazioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria alla mail info@archeosistemi.it

Saranno ammessi un massimo di 15 partecipanti (tra bambini e adulti), l’animazione si attiverà con minimo 5 persone. Sarà necessario portare un telo o stuoia per sedersi. La mascherina è obbligatoria. Le animazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa e delle indicazioni regionali e nazionali per il contrasto alla diffusione del covid-19.

Ritrovo ore 21,15 presso la casetta all’ingresso del parco storico del castello (alla base della scalinata). In caso di meteo avverso è prevista una data di recupero.

Per informazioni: cultura@fiorano.it, 0536 833412, 833438