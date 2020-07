Dei nove squalificati in serie A tre sono del Sassuolo

I giocatori del Sassuolo Domenico Berardi, Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli sono tra i nove calciatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri di ieri e dell’altro ieri della 34/a giornata di serie A.

Gli altri fermati, sempre per un turno, sono Bernardeschi della Juventus, Darmian e Grassi del Parma, Di Lorenzo del Napoli, Ionita del Cagliari e Okaka dell’Udinese. Una giornata di squalifica è stata poi inflitta al tecnico del Verona, Ivan Juric, oltre ad un’ammenda di 15mila euro, espulso ieri sera all’Olimpico.



