Saranno rimossi dieci portabici vandalizzati in centro a Modena

Saranno rimossi nei prossimi giorni dieci portabici a “P”, sette in via Goldoni e tre in via Farini, che sono stati vandalizzati nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Sull’episodio sta indagando la Polizia locale per individuare i responsabili anche attraverso l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.

I dieci portabici, del valore di circa 200 euro l’uno, sono stati piegati e resi inservibili e per questo motivo i tecnici del Servizio lavori pubblici e manutenzione della città del Comune ne stanno predisponendo la rimozione e programmando la sostituzione non appena sarà possibile.