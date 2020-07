Torna il Casalgrande Jazz Festival

I suoni ricercati, piacevoli e variopinti del jazz di tutto il mondo tornano ad animare le serate estive di Villa Spalletti per una 21esima edizione del Casalgrande Jazz Festival che si annuncia all’insegna della varietà e del divertimento.

Si parte martedì 14 luglio con le vibrazioni newyorchesi di Joyce Elaine Yuille & the Hammond Groovers (Joyce Elaine Yuille, voce; Antonio Caps, hammond: Daniele Cordisco, chitarra; Elio Coppola batteria). Dopo le atmosfere classiche del Great American Songbook, la proposta del Casalgrande Jazz Festival si sposterà giovedì 16 luglio sulle performance ecclettiche di Francesco Bearzatti Tinissima Quartet (Francesco Bearzatti, sax tenore e clarinetto; Giovanni Falzone, tromba; Danilo Gallo, basso elettrico; Zeno de Rossi, batteria), nella cui musica risuonano le eterogenee componenti della formazione di Bearzatti: gli studi classici, il metal, la musica da ballo popolare e moderna. Terza serata, venerdì 17 luglio, con Olivia Trummer Trio (Olivia Trummer: voce, pianoforte; Matteo Bortone: contrabbasso; Nicola Angelucci, batteria; special guest Fabrizio Bosso). Tedesca di Stoccarda, Olivia Trummer propone una musica che spazia dalla classica al jazz passando per la sfera del singer-songwriter.

Anche quest’anno quindi, la proposta del Casalgrande Jazz Festival abbraccia un ventaglio di opzioni diverse per portarci verso orizzonti nuovi della musica jazz: un’occasione come sempre imperdibile per vivere nuove emozioni.

Tutti gli spettacoli cominceranno alle 21.30, biglietto d’ingresso per ogni concerto 8.00 euro, consigliata la prenotazione (i biglietti saranno acquistabili anche in loco la sera del concerto); info e prenotazioni al numero 3342555352 o alla mail info@teatrodeandre.it, sito www.teatrodeandre.it. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono già in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti. In caso di maltempo gli eventi si terranno comunque all’interno delle Scuderie di Villa Spalletti.

La 21esima edizione di Casalgrande Jazz Festival rientra nella rassegna Mundus 2020 – 25^ edizione di ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Casalgrande e con il Teatro Fabrizio de Andrè.