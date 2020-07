Spettacoli per bambini e famiglie nei giardini e cortili di Fiorano Modenese

Tra le tante proposte dell’ estate fioranese, non potevano mancare gli appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, organizzati dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Tir Danza. Da metà luglio torna la rassegna ‘Via la piazza’, riveduta e corretta per l’era covid, con spettacoli organizzati nei giardini e cortili di Fiorano Modenese, anziché nelle piazze. La nuova rassegna si chiama ‘Viva i cortili’ e prevede quattro spettacoli gratuiti tra luglio e agosto dedicati ai più piccoli, ma adatti a tutti. Burattini, clownerie, racconta storie animeranno il giovedì sera, dalle ore 21, il Parco Di Vittorio a Spezzano e il giardino del Bla a Fiorano.

Il 16 luglio, al Parco Di Vittorio a Spezzano, ‘Il Paladino senza nome’ racconterà le incredibili storie dei Paladini di Francia, facendo incontrare la tradizione dei pupi siciliani con quella del kamishibai giapponese. Il 23 luglio, sempre nell’area verde di Spezzano, l’inedita favola di ‘Capucetto russa’ prende vita con burattini ‘a guanto’ della ‘Allegra brigata’, mentre il 30 luglio tocca a “Farsette”, piccoli spettacoli divertenti e pieni di ritmo che animeranno il giardino interno del BLA. Infine il 6 agosto, al Bla, Rufino Clown ci racconta la sua scoperta della Luna in ‘Blue Moon’, una piccola storia senza parole, adatta ad ogni tipo di pubblico.

Gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle normative anticovid, l’ingresso è libero con mascherina e con prenotazione obbligatoria alla mail direzione@tirdanza.it, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.