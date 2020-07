Cinema estivo a Scandiano: arrivano Jojo Rabbit e I Miserabili

Con grande attenzione alle misure di contingentamento e di prevenzione legate al Covid, è in corso a Scandiano il cinema estivo. La cornice è naturalmente quella del cortile della Rocca dei Boiardo, fulcro del ricco cartellone estivo del Comune di Scandiano.

Le proiezioni avranno luogo fino al 31 agosto secondo un programma ricchissimo, interrotto solo per gli eventi legati al cartellone interprovinciale Mundus e altri appuntamenti culturali di vario genere.

Prossimo appuntamento in calendario è quello di domenica 12 luglio con “Jojo Rabbit” di Taika Waititi.

Un giovane ragazzo seguace di Hitler scopre che la madre sta nascondendo un ragazzo ebreo nella loro casa. Una favole nera che misura l’impatto della guerra sugli spiriti innocenti. Da vedere!

Regia: di Taika Waititi Cast: con Roman Griffin Davis e Sam Rockwell. Genere: COMMEDIA, DRAMA, GUERRA Durata: 108 min.

Lunedì 13 luglio, invece, l’appuntamento è con “I Miserabili” di Ladj Ly

Dopo più di 150 anni dalla pubblicazione del capolavoro di Victor Hugo, Ladj Ly decide di dirigere un’opera profondamente radicata nel presente, raccontando le nuove barricate e gli scontri sociali di oggi a Parigi.

Regia: di Ladj Ly Cast: con Damien Bonnard, Alexis Manenti. Genere: DRAMMATICO Durata: 100 min.

Info: Inizio proiezioni ore 21.30 – Le proiezioni annullate in caso di maltempo non verranno recuperate. Biglietto unico € 5.00 – prenotazione consigliata. PREVENDITA: Online su VIVATICKET – Biglietteria del Teatro Boiardo LU-MER-GIO ore 9-12 – Biglietteria della Rocca LU-MER-GIO-DOM ore 19-20,30. Per prenotazioni: tel. 0522 854 355 – info@cinemateatroboiardo.com