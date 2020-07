Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 10 luglio

Al mattino e pomeriggio sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi stratificate di scarsa consistenza. In serata tendenza ad aumento della nuvolosità, specie sul settore occidentale. Temperature: in ulteriore aumento; minime comprese tra 20 e 21°C nei capoluoghi di pianura, con valori inferiori di qualche grado nelle aree di aperta campagna e tra 22° e 23°C sulla costa; massime intorno a 34°-35°C sulle pianure interne, con punte localmente fino a 36°; valori attorno a 31-32°C lungo la fascia costiera. Venti: deboli variabili, a regime di di brezza sulla fascia costiera con temporanei rinforzi nel pomeriggio. In serata sui rilievi tendenti a provenire da sud-ovest. Mare: quasi calmo al mattino, poi in generale poco mosso, ma localmente e temporaneamente mosso nel pomeriggio.

(Arpae)