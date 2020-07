Inaugurato a Spilamberto il campo da calcio a 7 al Centro Sportivo 1° maggio

Inaugurato ieri il nuovo campo da calcio a 7 del Centro Sportivo 1° Maggio donato dalla famiglia Zanasi. Le dimensioni del campo sono 35 mt per 55 mt e permette il coinvolgimento di 14 giocatori (7 per squadra). Per una questione di sicurezza il campo è recintato e l’accesso è garantito da un cancello pedonale. Durante il giorno sarà utilizzato per gli allenamenti di calcio dei ragazzi dell’ FC Spilamberto 96 A.S.D. mentre la sera, quando le normative COVID lo consentiranno, sarà possibile prenotarlo contattando il 333/8708414.

“Sono felice – commenta il Sindaco Umberto Costantini – perché questo è un segno della ripartenza. Quando la famiglia Zanasi ci fece la proposta il Covid non c’era ancora, ma i presupposti di valore che rendono questo campo così importante sono oggi più validi di prima. Infatti, un campo da calcio non è solo il luogo in cui praticare uno sport, ma sono convinto che sarà anche il contesto privilegiato per la nascita di amicizie e legami tra i ragazzi. Il calcio è sempre stato a Spilamberto un modo per costruire la comunità e grazie a questo campo lo sarà ancora di più. Un sentito grazie alla famiglia Zanasi che per tanti anni ed in tanti modi ha sempre supportato le famiglie spilambertesi. Un grande grazie anche all’F.C. Calcio per il ruolo educativo che sta svolgendo, che vede l’associazione impegnata ogni giorno per il bene dei nostri ragazzi, quest’anno anche con un bellissimo centro estivo. Grazie infine al Vicesindaco Francioso per aver seguito con impegno il progetto”.