“Favolando per le Valli” a Sasso Marconi

La rassegna “Favolando per le valli”* fa tappa anche quest’anno a Sasso Marconi, dove sono in programma 4 serate di spettacolo e un laboratorio (con performance finale) rivolti a bambini di tutte le età.

Il cartellone sassese di “Favolando per le valli” propone in questa edizione spettacoli ispirati alle favole di Gianni Rodari (nel centenario della nascita del grande scrittore per l’infanzia), alternate a performance di giocoleria con il fuoco e a uno spettacolo di bolle giganti.

L’edizione 2020 si apre domani, 10 luglio, con “Il viaggio di Giovannino”. Uno spettacolo di teatro d’attore, mimo e clownerie in cui l’attore Andrea Ruberti, indossando i panni di Giovannino Perdigiorno (uno dei tanti personaggi nati dalla fantasia di Gianni Rodari), parla del viaggio come esperienza di vita, in cui l’incontro con chi è diverso da noi diventa una preziosa occasione di conoscenza.

Appuntamento alle 21.15 nella Piazzetta del Teatro – Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 6 anni in poi.

La rassegna prosegue poi con un laboratorio di danza e movimento corporeo per bambini 6/12 anni, a cura dell’associazione “Muvet”: un’occasione per sperimentare nuove forme di movimento, giocare con le relazioni e riscoprire il valore della gestualità corporea. Il laboratorio si svolge nell’arco di tre giornate (15-16-17 luglio) in orario pomeridiano. Prenotazioni via e-mail a prenotazioni@carossateatro.it o tramite WhatsApp al n. 342-7163977

A conclusione del laboratorio, venerdì 17 luglio (Piazzetta del Teatro ore 21.15) i partecipanti daranno vita a una piccola performance finale.

“Favolando per le valli” prosegue poi con le favole al telefono di Matteo Belli, che mercoledì 22 luglio, da un numero telefonico segreto del Municipio, racconterà brevi storie scelte tra il vasto repertorio della favolistica contemporanea (obbligatoria la prenotazione presso la Biblioteca comunale, tel. 051 843584) e con un coinvolgente spettacolo di danza del fuoco e tamburi dell’artista messicano Rulas Qetzal (venerdì 24). La rassegna si chiude il 31 luglio con “Fish and Bubbles”, spettacolo di giochi con l’acqua e bolle giganti a cura di Michele Cafaggi.

La partecipazione agli spettacoli e ai laboratori è gratuita.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti in programma a Sasso Marconi nell’ambito di “Favolando” sono disponibili nel volantino allegato.

Nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore, i posti nella Piazzetta del Teatro sono contingentati, è dunque consigliata la prenotazione via e-mail a prenotazioni@carossateatro.it o al n. 342-7163977 (sempre tramite WhatsApp e telefonicamente dalle ore 10 alle 20 nei giorni di spettacolo).