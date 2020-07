Castelnuovo ricorda Federico Fellini

Il 20 gennaio di cento anni fa nasceva a Rimini Federico Fellini, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, autore di film che hanno fatto la storia del cinema, capolavori che hanno segnato un’epoca come La dolce vita e 8 ½.

Per celebrare l’anniversario, il Comune di Castelnuovo Rangone dedica al grande cineasta un incontro di “Libro aperto… in dialogo”, evento organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale.

L’appuntamento, inserito nel cartellone de “Gli incontri sotto il glicine”, si terrà lunedì 13 luglio alle 21.30 presso lo spazio Glicine di via della Conciliazione, con il narratore Simone Maretti che leggerà alcuni brani tratti dal libro “Carissimo Simenon – Mon cher Fellini” – raccolta di lettere che Fellini e lo scrittore Georges Simenon si scambiarono tra il 1960 e il 1989 – accompagnato dalle suggestioni musicali di Alessandro Pivetti.

L’incontro, ad ingresso libero e gratuito, si terrà nel rispetto delle norme vigenti per evitare contagi da Covid-19, e in caso di pioggia sarà spostato in Sala delle Mura, in via della Conciliazione 1/a.