Dal 9 giugno eventi in biblioteca a Formigine. Prenotazione obbligatoria per gli accessi in sicurezza

Giovedì 9 luglio prende il via la decima edizione della rassegna estiva ″Spazi Eletti. Letture e note sotto la luna nel parco della biblioteca″, una serie di appuntamenti estivi per adulti e bambini nel parco della Biblioteca di Formigine, con uno svolgimento differente rispetto agli anni scorsi in questa fase post-Covid.

“Sono previsti eventi serali – afferma l’Assessore alla Cultura Mario Agati – ognuno dei quali sarà replicato nella sera stessa, per consentire la partecipazione del maggior numero di persone, ma nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, per questo sarà necessaria la prenotazione. Iniziamo giovedì con ospiti noti e molto amati dal pubblico modenese: Claudio Ughetti e Isabella Dapinguente, maestri nella musica e nell’interpretazione”.

Si parte dunque giovedì alle 21 (replica alle 22.30) con ″Note narranti″, uno spettacolo per voce di Isabella Dapinguente e accompagnamento di Claudio Ughetti alla fisarmonica, che ci porta a recuperare un’altra dimensione del viaggio, quella dell’immaginazione e del pensiero sulle suggestioni della letteratura, dei racconti e della musica che arriva da lontano.

Il 20 e 30 luglio tornano dal vivo le narrazioni dell’″Ora delle storie″ a cura di Silvia Malagoli, un appuntamento per bambini dai 3 agli 8 anni che tramite i social ha fatto sentire ai più piccoli la vicinanza virtuale della biblioteca e delle bibliotecarie nelle giornate trascorse in casa.

Giovedì 23 luglio Simone Maretti narrerà al pubblico un bellissimo racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa “La sirena”, accompagnato da Alessandro Pivetti alla tastiera, una storia d’amore e di amicizia ambientata in una fredda Torino ma con la memoria al mare e ai paesaggi dell’affascinante Sicilia.

Chiude la rassegna giovedì 6 agosto ″Marrakech bike express″, il racconto fotografico nelle terre berbere di Roberto Zanni, il quale illustrerà con immagini e filmati il viaggio in bicicletta in Marocco.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al numero 059 416157. In caso di maltempo, gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi.