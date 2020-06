Da lunedì spunteranno i lettini per leggere ad Albinea, immersi nel verde del parco dei Frassini

A partire da lunedì 29 giugno nella biblioteca Pablo Neruda di Albinea sarà di nuovo possibile accedere agli scaffali e fermarsi in per lettura e studio. Il tutto avverrà nel rigoroso rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Per consentire agli utenti di vivere la biblioteca anche all’aperto, il Comune ha pensato di inaugurare questa riapertura con una novità: alcune postazioni “open air”, immerse nel verde e nel fresco del Parco dei Frassini “Margherita Hack”. Chi vorrà avrà infatti la possibilità di godersi un libro o studiare comodamente sdraiato su uno dei lettini (che saranno sanificati al temine di ogni utilizzo) offerti per l’occasione dal Circolo Tennis Albinea.